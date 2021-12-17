Автобусы №90 в Рязани начнут ходить по новому маршруту с понедельника

С понедельника, 20 декабря, рязанский маршрут №90М2 будет ходить по новому пути следования. Об этом рязанцев информирует мэрия.

На участке пути от остановки «Магазин Фаворит» до «Гостиницы Первомайской» автобусы будут проезжать через улицы Каширина, Семинарскую, Соборную, площадь Ленина и останавливаться на следующих остановках:

«Государственный Рязанский приборный завод»,

«Детский Мир»,

«площадь Ленина»,

«Дом художника».

В обратном направлении автобусы будут проезжать от площади Ленина до площади Соборной, совершать разворот, а затем следовать через улицы Соборную, Семинарскую и Каширина.