Автобус сбил двух женщин в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани» со ссылкой на пострадавшую.
Пострадавшая вместе с другими жителями города переходили проезжую часть в положенном месте на перекрестке улиц Гоголя и Черновицкой. На повороте появился автобус, который сбил двух женщин.
После происшествия водитель автобуса вышел из транспорта и накричал на пешеходов, интересуясь, почему они кидаются под колеса. По словам автора поста, он также угрожал вызвать полицию за переход в неположенном месте.