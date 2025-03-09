Автобус сбил двух женщин в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани» со ссылкой на пострадавшую.

Пострадавшая вместе с другими жителями города переходили проезжую часть в положенном месте на перекрестке улиц Гоголя и Черновицкой. На повороте появился автобус, который сбил двух женщин.

«Водитель сначала немного замедлился и увидел, что я уже почти подхожу к концу перехода, протаранил меня и еще одну женщину», — говорится в посте.

После происшествия водитель автобуса вышел из транспорта и накричал на пешеходов, интересуясь, почему они кидаются под колеса. По словам автора поста, он также угрожал вызвать полицию за переход в неположенном месте.