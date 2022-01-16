Астролог назвала опасные абсолютно для всех дни 2022 года

В 2022 году нас ждут затмения, явления ретроградности и прочие звёздные аспекты, влияющие на жизнь человека. В какие даты людям придётся особенно тяжело, рассказала астролог Анастасия Широкова.

Со 2 по 7 апреля ожидается редкое соединение Марса и Сатурна. Так как планеты противоположны друг другу, события в наших судьбах могут разворачиваться противоречиво. Ситуацию усугубит то, что явление пройдёт в знаке Водолея, который очень непредсказуем. Такое сочетание может приводить к конфликтам и острой напряжённости в отношениях.

16 мая на людей окажет сильное влияние лунное затмение. Не исключено, что в эту дату случатся какие-либо стихийные бедствия, например, пожары и наводнения.

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Ответственная за любовь и гармонию Венера с 9 по 15 июня пройдёт по отвечающему за хаос и реформы Урану. Это приведёт к нестабильности и неясности во многих вопросах. Будьте готовы к непредсказуемым моментам.

Представителям всех знаков зодиака стоит быть начеку с 28 июля по 5 августа. В этот период влияние на нас будут оказывать Уран и Марс, которые соединятся в знаке Тельца. Их упрямство и напор поставят под удар, в первую очередь, финансы.

Непросто людям придётся в первых числах сентября, считает астролог. Из-за влияния небесных тел многие могут ощутить чувство безысходности. Не исключены проблемы социального характера, политические конфликты и даже массовые беспорядки.

С 5 по 15 ноября ожидается парад планет по знаку Скорпиона. Люди будут припоминать друг другу старые долги и ошибки. Окружающий мир начнёт рушиться, так как многие из нас решат «жечь мосты», передаёт Пятый канал.