Популярный астролог Светлана Драган приняла участие в новом выпуске программы «Малахов». Она перечислила, какие месяцы и даты этого года станут для России определяющими.
Так, важной для страны окажется третья декада февраля. На эту пору придутся «перестроечные процессы»:
Считает она, что именно в эти месяцы Россия заключит важнейшие для неё союзы с другими странами. А вот после марта в стране ожидаются большие перемены. Люди будут предлагать идеи, ожидаются прорывы в различных областях, которые приведут к определённым сюрпризам.
По её словам, значимость доллара будет падать, а во всем мире начнется перестройка финансовой системы.
Ранее на тему ключевых дат 2024 года высказалась нумеролог Кристина Егиазарова. Она обратила внимание, что код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы 2024 года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.
В том, что предсказать сложные даты можно заранее, мы убедились в 2023 году. Так, сбылись пророчества о «самом страшном дне июля». Астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту предупреждали нас о возможной трагедии. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, к которому, как оказалось, причастны украинские спецслужбы. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Оказались повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма в этот день, попросту оказались заложниками ситуации.
А мы вернёмся в наши дни. Недавно провидица Инна Мишина откровенно сообщила: в 2024 году будет три войны. Будущее мира часто открывается экстрасенсу во снах. Она увидела, что в противостояние с Израилем вступит Ливан. Более того, будет воевать Китай.
Вместе с тем популярный провидец, математик-пророк Григорий Кваша назвал год, когда в мире завершатся все войны. Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.
Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:
По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году.
В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.
Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.
Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.