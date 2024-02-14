Популярный астролог Светлана Драган приняла участие в новом выпуске программы «Малахов». Она перечислила, какие месяцы и даты этого года станут для России определяющими.

Так, важной для страны окажется третья декада февраля. На эту пору придутся «перестроечные процессы»:

– Февраль, март – это как будто бы брожение в среде. Как и в области руководства, так и в области экономической, – обратила внимание эксперт.

Считает она, что именно в эти месяцы Россия заключит важнейшие для неё союзы с другими странами. А вот после марта в стране ожидаются большие перемены. Люди будут предлагать идеи, ожидаются прорывы в различных областях, которые приведут к определённым сюрпризам.

– Конец апреля, май – в это время возможны серьезные ротации в управленческих кругах. Может быть, будет сложнее вторая половина года. Но она будет сложнее, потому что, когда вдруг новая жизнь входит, старая всегда пытается ее как-то отодвинуть. И, может быть, с августа и до ноября нас ждет сложный период. Опять же, будет попытка как-то реорганизовать управленческую среду и экономическую, но это временная борьба, – считает Светлана Драган.

По её словам, значимость доллара будет падать, а во всем мире начнется перестройка финансовой системы.

Ранее на тему ключевых дат 2024 года высказалась нумеролог Кристина Егиазарова. Она обратила внимание, что код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы 2024 года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.

В том, что предсказать сложные даты можно заранее, мы убедились в 2023 году. Так, сбылись пророчества о «самом страшном дне июля». Астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту предупреждали нас о возможной трагедии. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, к которому, как оказалось, причастны украинские спецслужбы. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Оказались повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма в этот день, попросту оказались заложниками ситуации.

А мы вернёмся в наши дни. Недавно провидица Инна Мишина откровенно сообщила: в 2024 году будет три войны. Будущее мира часто открывается экстрасенсу во снах. Она увидела, что в противостояние с Израилем вступит Ливан. Более того, будет воевать Китай.

— Ранее мне уже снился сон, что три горы сойдутся в одну. Теперь я понимаю, что это значит. Вижу, что доллар скачет прямо до 200 рублей, но при этом он копеечный, ничего не стоит. То поднимается, то опускается. Нефть, конечно, чуть-чуть у нас начнёт дешеветь, — сказала она.

Вместе с тем популярный провидец, математик-пророк Григорий Кваша назвал год, когда в мире завершатся все войны. Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.

— В нём главное не территориальные приобретения, в нем главное именно постижение истины, как народам жить друг с другом. По теории именно вот этот 2025 год является окончанием всех войн на земле, — озвучил математик своё предсказание.

Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:

— Русский мир — это не тот мир, в котором все говорят по-русски или все ходят в православный храм. Это тот мир, который чуть-чуть, краешек показался в 1945 году, а настоящий мы узнаем после 2025 года. Это мир, в котором будет, наконец, объяснено каждому народу, в чем смысл конкретно этого народа. То есть не будет, как сейчас, когда толерантный Запад говорит, как всем жить по английским правилам, — объясняет Григорий Кваша.

По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году.

— В 2025 году мы побеждаем, четыре года на то, чтобы прибрать вот этот разгром. Запад именно поэтому и боится нашей победы, потому что говорит: ну, все же разрушится. Ну, так бывает. Мы остаемся великой державой до 2053 года, то есть таким добрым полицейским. После этого, видимо, эта функция уже будет не нужна, — утверждает Кваша.

В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.

Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.

Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.