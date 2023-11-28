Мир содрогнётся! Перечислены ключевые даты 2024 года, когда обязательно что-то случится

Каждый год несёт в себе ряд ключевых дат, которые связаны с важными, определяющими эпоху событиями. Многие эзотерики берут на себя смелость заранее называть их и рассказывают о том, что нас ждёт в ближайшем будущем. Одной из таких стала популярный астролог Кристина Егиазарова. В эфире прграммы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» она назвала такие даты наступающего 2024 года.

Астролог обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.

В том, что предсказать сложные даты можно заранее, мы убедились в этом году. Так, сбылись пророчества о «самом страшном дне июля». Астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту предупреждали нас о возможной трагедии. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, к которому, как оказалось, причастны украинские спецслужбы. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма в этот день, попросту оказались заложниками ситуации.

А мы вернёмся в наши дни. Конец ноября и начало декабря для одного из знаков зодиака окажутся крайне напряжёнными. Всё дело в тотальной нагрузке, которая свалится на их плечи.

Судьбу Дев до конца года будет определять карта «Труд». Для представителей этого знака наступает период интенсивной работы, как профессиональной, так и личной.

— Держите баланс, двигайтесь постепенно и не забывайте о своих желаниях, — говорится в прогнозе.