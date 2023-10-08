Астролог Дараган дал ошеломительное объяснение дате начала спецоперации на Украине

Астролог Дараган дал сумасшедшее объяснение дате начала спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Популярный астролог и прогност Константин Дараган убеждён: произошло это не просто так. На решение президента России Владимира Путина повлияло не только нарастающее геополитическое напряжение, но и очень серьёзные космические события.

Он отметил: начало специальной военной операции пришлось на тот момент, когда начал менять своё положение Плутон. Процесс был запущен 23-24 февраля. По словам астролога, небесный транзит ознаменовал начало нового исторического периода. Длиться он будет более 20 лет, передаёт слова Дарагана Царьград.

Ранее индийский пророк Абигья Ананд точно увидел, когда Киев станет Россией.

Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдет на спад, — сказал экстрасенс.

Также он отметил: спецоперация начнёт стихать в декабре 2023 года. Но военные действия, но словам провидца, не закончатся, пока Украина не распадётся на субъекты.

Ранее Прасковья Ялуплина, представительница общины старообрядцев-некрасовцев из Ставропольского края, в эфире передачи Андрея Малахова на канале Россия 1 оставила предсказание на завершение спецоперации на Украине. По словам ведуньи, высшие силы будут на стороне России и дадут ей победу.

Также кремлёвский экстрасенс назвал дату завершения спецоперации на Украине.

Популярный провидец, «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов, к которому во времена СССР за советами и предсказаниями ходили многие политические деятели, обратился к россиянам. Согласно его прогнозам, приближается окончание спецоперации на Украине.

В разговоре с журналистом Андреем Малаховым в эфире канала Россия 1 он сначала уклонился от вопроса о дате завершения СВО. Однако предсказанием провидец всё-таки поделился.

По словам Кустова, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы 24 марта 2024 года.

Напомним также, что астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине.

По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.