Понедельник, 14 августа, 2023
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Артёмов поручил ускорить открытие движения на Первомайском проспекте

7info
Фото: администрация Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов поручил ускорить открытие движения на Первомайском проспекте, сообщает сайт мэрии.

Вечером 13 августа Артёмов проинспектировал участок на котором проводился ремонт теплотрассы. Основные работы завершились, осталось провести благоустройство. Положить асфальт и открыть движение мэр поручил в ночь на 15 августа. Если позволит погода.

Кроме того, на место вернётся остановка общественного транспорта, восстановится схема движения. Дорожную разметку нанесут в течение 10 дней. Раньше не получится по технологии.

Ремонт теплотрассы на участке Первомайского проспекта между улицами Каширина и Павлова шёл месяц. Общая протяжённость ремонта — 250 метров.

Артёмов поручил ускорить открытие движения на Первомайском проспекте
Артёмов поручил ускорить открытие движения на Первомайском проспекте
Артёмов поручил ускорить открытие движения на Первомайском проспекте

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