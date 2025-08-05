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Власть и политика

Артёмов отчитался о ходе ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в Рязани

Алексей Самохин

Губернатор Павел Малков на еженедельном заседании правительства попросил главу администрации Рязани Виталия Артёмова прокомментировать ход ремонтных работ теплотрассы на Первомайском проспекте.

Как отметил глава городской администрации, капитальный ремонт теплотрассы ведется по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы идут в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия, в том числе в выходные дни, сообщает пресс-служба мэрии. 

Старая теплотрасса находилась в аварийном состоянии, капитальный ремонт не проводился с 1994 года. Если бы в этом году не стали проводить комплексную замену старых труб, зимой могли бы возникнуть серьезные проблемы и аварийные ситуации.

«Сейчас на участке Первомайского проспекта от пересечения с ул. Павлова до пересечения с ул. Сенной продолжается монтаж новых железобетонных лотков. На этой неделе начнется монтаж новых труб. Горячее водоснабжение будет восстановлено до 31 августа. Благоустройство продлится до середины осени», – пояснил Виталий Артёмов.

Стоит также отметить, что дорожное движение согласовано с ГИБДД. Для общественного транспорта действует выделенная полоса.

Еще один участок ремонта – от площади Ленина до площади Соборной. На площади Ленина начались работы по разрезанию и демонтажу старой трубы. После дождя параллельно ведется откачка воды. На улице Соборной – подрядчик демонтировал плиты перекрытия и приступили к их вывозу.

«На участке от пересечения с ул. Сенной до пересечения с ул. Ленина для движения закрыты две средних полосы дороги. Выделенной полосы на этом отрезке нет», – подчеркнул глава администрации города Рязани.

По итогам доклада Павел Малков поручил администрации города Рязани обеспечить круглосуточный контроль за работами по ремонту теплотрассы на Первомайском проспекте, а также проработать с подрядчиком возможность максимального ускорения процесса замены теплотрассы. Кроме того, губернатор поставил задачу продумать организацию бесплатной парковки на ближайших улицах на время неудобств и вопросы безопасного передвижения пешеходов.

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