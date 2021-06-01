Аркадий Фомин: Нет ничего более ценного, чем детские улыбки

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Во вторник, 1 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в р.п. Шилово принял участие в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей. Он побывал на двух площадках: в районном Дворце культуры, где прошел концерт «В мире счастливого детства», и в МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Родник», где состоялся праздник для воспитанников, занимающихся в кружках и секциях, а также для юных жителей близлежащего микрорайона и их родителей.

Глава регионального парламента поприветствовал собравшихся и пожелал всем здоровья, новых успехов, хороших каникул и позитивного настроения.

Нет ничего более ценного, чем детские улыбки. Давайте чаще радовать детей и стараться создавать для них безопасный мир, где они чувствуют себя любимыми и защищенными, – сказал Аркадий Фомин. – Дорогие ребята, верю, что каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Ваша целеустремленность, ответственность, инициативность помогут добиваться высоких результатов во всем, чтобы осуществить свои самые заветные мечты!

В этот день было много веселья. Вниманию зрителей была представлена замечательная развлекательная программа. Сюрпризом для маленьких жителей поселка стало бесплатное мороженое, подарки от Благотворительного фонда «Забота» и компании «Рельеф-центр».