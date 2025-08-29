Жители южной части Подмосковья сообщили о нашествии тарантулов. По их словам, на дачных участках появились «огромные и волосатые» пауки, которые напугали дачников.

Как рассказал арахнолог Фёдор Мартыновченко телеграм-каналу «Осторожно, Москва», замеченные пауки — это южнорусские тарантулы. Он отметил, что эти членистоногие, действительно, встречаются в регионе, но обычно не вылезают из своих норок.

По мнению арахнолога, на их появление могла повлиять тёплая погода.

Эксперт подчеркнул, что смертельной опасности для человека эти пауки не представляют.

«Они могут больно укусить, болеть будет несколько дней, но умереть от их укуса нельзя», — пояснил Мартыновченко.