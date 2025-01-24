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Анна Седокова, фото: ТНТ
Кино и ТВ

Анна Седокова стала первым «джокером» в реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Алексей Самохин

Анна Седокова стала первым «джокером» в реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+) на ТНТ. Она присоединится к звёздной команде реалити уже в это воскресенье. Решение об участии далось певице непросто.

В прошлом сезоне проекта Анна Седокова настроила против себя большую часть звёздной команды и серьезно поссорилась с Надей Сысоевой. Она «продержалась» в шоу буквально одну серию, но запомнила этот опыт.

«Я собрала вещи, приехала в аэропорт, и в аэропорту я увидела одного из участников, который причинил мне много боли в прошлом сезоне. Это Надя. И она посмотрела абсолютно таким же взглядом, которым она все это время смотрела. Я все это вспомнила и поняла, что не могу зайти в самолет, потому что мне это больно. Я приняла решение не лететь», — поделилась Анна.

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Один из участников шоу все же сможет уговорить Анну Седокову присоединится к ним в борьбе за главный приз.

«Я бы хотела, чтобы люди увидели меня настоящую и узнали, какая я», — признается Анна.

Анна Седокова стала первым «джокером» в реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» В прошлом сезоне проекта Анна Седокова настроила против себя большую часть звёздной команды и серьезно поссорилась с Надей Сысоевой.

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