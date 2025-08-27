Среда, 27 августа, 2025
8.9 C
Рязань
Новости России

Альпинистку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести

Алексей Самохин
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Из-за сломанной ноги она не могла передвигаться и с 12 августа оставалась на пике Победы, на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.

«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально подтвердить её жизнь или смерть никто не может», — сказал Чарыгов.

Накануне МВД Киргизии сообщило ТАСС, что против турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение Наговициной, будет возбуждено уголовное дело. В самой компании намекнули на её гибель: выразили соболезнования родным и признали, что спасти альпинистку не удалось. На странице фирмы в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) было опубликовано фото Наговициной рядом с погибшим итальянцем Лукой Синигальей и пропавшими без вести гражданами Ирана — Марьям Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом.

В понедельник начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансов на выживание в условиях высокогорья почти нет, но официально погибшей её объявить нельзя. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для проверки её состояния из-за плохой погоды.

Попытки спасения Наговициной

Первая попытка спасти альпинистку была предпринята 16 августа, но вертолёт со спасателями совершил жёсткую посадку. Пострадали несколько человек, включая пилотов. Вторая экспедиция отправилась 19 августа, однако через три с половиной дня была вынуждена вернуться из-за тяжёлых погодных условий и проблем со спиной у руководителя группы.

Примерно на 150–200 метров ниже Наговициной находится тело ещё одного участника её группы — итальянского альпиниста. Он сумел добраться до россиянки и передать ей необходимые вещи, но при спуске скончался от отёка мозга. Двух других участников группы удалось эвакуировать.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых трудных вершин в мире. Всего на нём погибло более 80 альпинистов. Ранее Греков отмечал, что за всю историю с этой горы ещё не удалось спустить ни одного тела погибшего.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев
Новости России

Священник назвал слова, которые не стоит говорить во время молитвы

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал, каких ошибок стоит избегать во время молитвы.

Последние новости

Общество

В Рязанской области выплатили компенсации 16 семьям погибших при ЧП 

Всего на 26 августа заявления о выплатах подали 17 семей. Кроме того, подано 11 заявлений о компенсации по ранению, двоим уже произведены выплаты. 
Интересное

Гороскоп на 27 августа: середина недели принесет перемены и новые силы

Гороскоп на 27 августа 2025 года для всех знаков зодиака: советы о работе, саморазвитии, здоровье и личных отношениях. Узнайте, что готовит середина недели.
Происшествия

В соцсетях сообщили о пожаре около Рязани

По словам очевидцев, пожар в поле случился около населённого пункта Божатково. Через некоторое время на место проехали машины МЧС. 
Новости России

Наталья Наговицина находится рядом с телом погибшего 10 лет назад альпиниста Ишутина

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров.
Культура и события

Мастер-классы от ведущих ресторанов города пройдут на гастрофестивале «Рязань-930»

Всех гостей мероприятия будут ждать мастер-классы от ведущих ресторанов Рязани, дегустация 100-метрового пирога от АО «Детское питание», приготовление каши-катанки с белыми грибами.
Новости мира

Трамп заявил о готовности ввести санкции и против Украины 

США могут ввести санкции не только против России, но и против Украины, если не будет прогресса в мирных переговорах, заявил Дональд Трамп.
Культура и события

VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее» пройдет в Рязани

В течение двух дней гости смогут посетить ремесленные и интерактивные площадки, мастер-классы, зону детской анимации, спортивные активности, маркет локальных брендов и гастрономическое пространство.
Происшествия

Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов ВОВ

Несанкционированная свалка отходов вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ликвидирована. Главе администрации округа внесено представление.