Альпинистку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Из-за сломанной ноги она не могла передвигаться и с 12 августа оставалась на пике Победы, на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.

«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально подтвердить её жизнь или смерть никто не может», — сказал Чарыгов.

Накануне МВД Киргизии сообщило ТАСС, что против турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение Наговициной, будет возбуждено уголовное дело. В самой компании намекнули на её гибель: выразили соболезнования родным и признали, что спасти альпинистку не удалось. На странице фирмы в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) было опубликовано фото Наговициной рядом с погибшим итальянцем Лукой Синигальей и пропавшими без вести гражданами Ирана — Марьям Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом.

В понедельник начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансов на выживание в условиях высокогорья почти нет, но официально погибшей её объявить нельзя. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для проверки её состояния из-за плохой погоды.

Попытки спасения Наговициной

Первая попытка спасти альпинистку была предпринята 16 августа, но вертолёт со спасателями совершил жёсткую посадку. Пострадали несколько человек, включая пилотов. Вторая экспедиция отправилась 19 августа, однако через три с половиной дня была вынуждена вернуться из-за тяжёлых погодных условий и проблем со спиной у руководителя группы.

Примерно на 150–200 метров ниже Наговициной находится тело ещё одного участника её группы — итальянского альпиниста. Он сумел добраться до россиянки и передать ей необходимые вещи, но при спуске скончался от отёка мозга. Двух других участников группы удалось эвакуировать.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых трудных вершин в мире. Всего на нём погибло более 80 альпинистов. Ранее Греков отмечал, что за всю историю с этой горы ещё не удалось спустить ни одного тела погибшего.