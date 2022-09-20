Александр Выскребенцев возглавил «Фонд социального развития Рязанской области»

Руководителем некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области» стал Александр Выскребенцев. Информация об этом появилась в интернете.

Организация зарегистрирована 10 ноября 2006 года, Выскребенцев стал директором с 6 сентября.

По данным из открытых источников, Александр Выскребенцев связан с Саратовской областью, откуда родом избранный губернатором Рязанской области Павел Малков. Работал в Счётной палате региона, с 2014 по 2018 год был министром финансов Саратовской области. Работал в Росстате.