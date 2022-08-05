Александр Селиванов: В центре предвыборных тезисов кандидатов стоит региональная повестка

Эксперт прокомментировал предвыборную конкуренцию в Рязанской области.

Александр Селиванов, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член клуба политологов Рязанской области, член Штаба общественного наблюдения за выборами в Рязанской области.

Текущая политическая кампания по выборам губернатора Рязанской области проходит на фоне проведения специальной военной операции и сформировавшегося в обществе так называемого «Донбасского консенсуса». Сам факт проведения ЕДГ в сентябре текущего года говорит о стабильности и устойчивости политической системы России, ее способности противостоять внешнему давлению и глобальным вызовам.

По итогам выборов депутатов Государственной Думы в прошлом году традиционная партийная система претерпела существенное изменение: в ядро партийной системы спустя 18 лет доминирования четырехпартийной структуры вошла пятая фракция — партия «Новые люди». Таким образом, так называемая «высшая лига» расширилась количественно. Однако, не во всех регионах представители всех пяти парламентских партий выдвинули своих кандидатов. Так, в Рязанской области своих кандидатов выдвинули лишь традиционные 4 парламентские партии и представители «первой лиги» — «Партия пенсионеров» и «Родина». Причем кандидат от последней Андрей Еременко написал заявление о снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах.

В итоге, к дню фактического окончания срока регистрации кандидатов среди участников предвыборной гонки значатся 5 человек: временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области, кандидат от «Единой России» Павел Малков, три депутата регионального заксобрания — Григорий Парсентьев от Регионального отделения Политической партии «За правду» в Рязанской области, Наталья Рубина, заместитель председателя Комитета Рязанской областной Думы по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике на профессиональной постоянной основе, представляет «Партию пенсионеров», Денис Сидоров, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе. Замыкает список кандидатов Дмитрий Репников, депутат Рязанской городской Думы, выдвинут от ЛДПР. Очевидно, что конкуренция в текущем электоральном цикле весьма высока.

В настоящий момент удостоверения официально зарегистрированных кандидатов получили Павел Малков, Наталья Рубина и Григорий Парсентьев. При этом наиболее заметна на улицах региона агитация кандидата от «Единой России», равно как и чрезвычайно высокая плотность встреч с избирателями в районах области.

В центре предвыборных тезисов кандидатов стоит региональная повестка, что не удивительно на фоне растущего санкционного давления и запроса со стороны населения на улучшение социально-экономического самочувствия. На роль главного спарринг-партнера кандидата от партии власти в регионе претендует Денис Сидоров, который опирается на традиционно крепкий электорат КПРФ. Хотя имидж коммунистов сильно подпортили внутрипартийные скандалы и неоднозначные методы политической борьбы в сентябре 2021 года. То же можно сказать и о скандальном сезоне для регионального отделения ЛДПР. Электоральные эксперты с интересом наблюдают за политическим дебютом в борьбе за кресло высшего должностного лица в регионе представителя «Партии пенсионеров», Натальи Рубиной. Во-первых, потому что она единственная женщина среди кандидатов, во-вторых, интересно с какими программными тезисами представитель данной политической силы, не сумевшая попасть в Государственную Думу в предыдущем электоральном цикле, будет пробовать завоевать поддержку избирателя на губернаторских выборах.

До единого дня голосования остается фактически месяц и уже сейчас очевидно, что ни для кого из зарегистрированных кандидатов он не станет «медовым».