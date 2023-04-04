Александр Логунов не ответил на вопрос, почему убил свою жену Елену

Во вторник, 4 апреля, в Железнодорожном районном суде Рязани началось рассмотрение дела об убийстве Елены Логуновой.

На скамье подсудимых — муж убитой рязанки Елены Логуновой. По версии следствия, он задушил супругу во время бытового конфликта, после чего спрятал тело.

Перед заседанием журналисты НТВ спросили Александра, почему он убил супругу, что скажет своим детям. Ответа на вопросы они не получили.

Заседание суда проходит в закрытом режиме.

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Муж Елены Александр Логунов даже прошёл испытание на детекторе лжи в программе Первого канала. Он заявлял, что не знает, что случилось с супругой.

15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась.

Труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области 7 октября. Там находится дача семьи Логуновых.

Похоронили Елену Логунову 21 января 2023 года.