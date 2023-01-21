В Рязани прощаются с убитой матерью двоих детей Еленой Логуновой

В субботу, 21 января, у Дворца молодёжи в Рязани проходит прощание с убитой матерью двоих детей Еленой Логуновой.

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Муж Елены Александр Логунов даже прошёл испытание на детекторе лжи в программе Первого канала. Он заявлял, что не знает, что случилось с супругой.

15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась.

Труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области 7 октября. Там находится дача семьи Логуновых.

Прощание с Еленой Логуновой

Чтобы подтвердить, что останки принадлежат Елене Логуновой, пришлось проводить генетическую экспертизу. 1 ноября мать Елены Наталия Кошелева написала, что Логунову предъявлено обвинение в убийстве её дочери.

Александр Логунов находится в СИЗО.