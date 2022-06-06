Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК

Рязанская НПК (входит в нефтяной комплекс «Роснефть») в рамках очередной экологической акции собрала старые автомобильные шины и отправила на утилизацию. Участие в акции, которую приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды, приняли работники предприятия.

Нефтезаводчане очистили территорию Южного промузла от выброшенных автомобильных шин. Их в общей сложности удалось собрать 100 штук. Как рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды рязанского нефтезавода Елена Кондрахина, выброшенные автомобильные шины – это отход, который не только портит внешний облик города, но и наносит ущерб природе.

– Шины на 80% состоят из резины и относятся к IV классу опасности. Они изготавливаются из искусственного сырья, их срок разложения в естественных условиях составляет более 100 лет. Поэтому важно после использования сдавать покрышки в переработку. Резиновая крошка, которая получается после этого процесса, используется в различных отраслях промышленности, в том числе для изготовления покрытий для детских и спортивных площадок, производства технических изделий, в дорожном строительстве, — пояснила она.

Отметим, что подобную акцию Рязанская НПК проводит не впервые, а на своей территории предприятие производит раздельный сбор мусора. Отходы в виде бумаги, картона, полэтилена, стекла, бетона, железобетонных изделий и металлолома передают на утилизацию. Остальные отходы отправляются на размещение.

Как отмечает Елена Кондрахина, раздельный сбор мусора снижает негативное воздействие на окружающую среду. При этом отходы, содержащие полезные компоненты, перерабатываются и позволяют уменьшить потребление природных ресурсов.