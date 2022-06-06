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Понедельник, 6 июня, 2022

Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК

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Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК

Рязанская НПК (входит в нефтяной комплекс «Роснефть») в рамках очередной экологической акции собрала старые автомобильные шины и отправила на утилизацию. Участие в акции, которую приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды, приняли работники предприятия.

Нефтезаводчане очистили территорию Южного промузла от выброшенных автомобильных шин. Их в общей сложности удалось собрать 100 штук. Как рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды рязанского нефтезавода Елена Кондрахина, выброшенные автомобильные шины – это отход, который не только портит внешний облик города, но и наносит ущерб природе.

– Шины на 80% состоят из резины и относятся к IV классу опасности. Они изготавливаются из искусственного сырья, их срок разложения в естественных условиях составляет более 100 лет. Поэтому важно после использования сдавать покрышки в переработку. Резиновая крошка, которая получается после этого процесса, используется в различных отраслях промышленности, в том числе для изготовления покрытий для детских и спортивных площадок, производства технических изделий, в дорожном строительстве, — пояснила она.

Отметим, что подобную акцию Рязанская НПК проводит не впервые, а на своей территории предприятие производит раздельный сбор мусора. Отходы в виде бумаги, картона, полэтилена, стекла, бетона, железобетонных изделий и металлолома передают на утилизацию. Остальные отходы отправляются на размещение.

Как отмечает Елена Кондрахина, раздельный сбор мусора снижает негативное воздействие на окружающую среду. При этом отходы, содержащие полезные компоненты, перерабатываются и позволяют уменьшить потребление природных ресурсов.  

— Сортировка отходов приводит к сокращению доли складируемого мусора и уменьшению площади полигонов, — добавила она.

Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
Акцию по сбору отработанных шин провела Рязанская НПК
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