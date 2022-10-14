Агрессия и расставания: что принесёт солнечное затмение 25 октября?

Появился прогноз на предстоящее солнечное затмение. Астрономическое событие произойдёт 25 октября и принесёт россиянам много трудностей, к которым стоит подготовиться заранее.

В период затмений, а также до и после них обостряются психические процессы. Также увеличивается травмоопасность, нарастает раздражительность. На внешние события люди начинают реагировать крайне агрессивно.

– Важно в этот период не рисковать, сдерживать гнев: дров можно наломать много, а пути назад не будет, – говорится в прогнозе от «Аргументов недели».

В период затмения целесообразно отказаться от перелётов и переездов, рискованных путешествий. Если вы хотите с чем-то расстаться, то время солнечного затмения отлично подходит для этого. С лёгкостью получится избавиться от вредных привычек, попрощаться с неприятными людьми.

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