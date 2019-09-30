Фестиваль-премия «Зеркало сцены» 6+

В Год театра премия отмечает первый юбилей – пять лет. В некотором смысле это «Зеркало» — знаковое. Можно судить не только об итогах минувшего театрального сезона, но и всей пятилетки.

По традиции подводить итоги минувшего года вместе с профессиональным сообществом будут приглашенные эксперты. Критики из Москвы и Санкт-Петербурга проведут в Рязани всю фестивальную неделю.

Председателем жюри стала Марина Тимашева, театровед, театральный критик журналист, эксперт премии «Золотая маска». В состав жюри в этом году вошли: Евгений Авраменко, театровед, театральный критик, эксперт премии «Золотая маска»; Марина Гайкович, музыкальный критик, редактор отдела культуры «Независимой газеты», эксперт премии «Золотая маска»; Елена Покорская, театральный критик, эксперт премии «Золотая маска».

Зрители смогут увидеть спектакли вместе с высоким жюри. Конкурсные показы пройдут с 1 по 6 октября.

1 октября, 19 00 – «Труффальдино из Бергамо», Рязанский музыкальный театр;

2 октября, 10 30 – «Каштанка», Рязанский театра кукол;

2 октября, 19 00 – «Господа Головлевы. Маменька», Рязанский театр юного зрителя;

3 октября, 10 30 – «День, когда перестали читать сказки», Рязанский театра кукол;

3 октября, 19 00 – «Средство Макрополуса», Рязанский музыкальный театр;

4 октября, 11.00 — «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», Рязанский театр юного зрителя;

4 октября, 19 00 – «Вишневый сад», Рязанский театр драмы;

5 октября, 18 00 – «Фауст», Рязанский театр драмы.

Награды могут присуждаться в 15 номинациях. Помимо показов в программе фестиваля –разборы и обсуждения, а также красочная церемония награждения лауреатов. Церемония состоится в воскресенье, 6 октября в Рязанском театре драмы. Начало в 19 00.

Традиционно вечер начнется на площади перед театром. Номинанты и гости пройдут по красной ковровой дорожке. Тема церемонии в этом году – Рок&Ролль. Со сцены будут звучать самые громкие мировые рок- хиты в исполнении московской кавер-группы «5 элемент».

Напомним, жюри имеет полное право присудить, либо не присудить победу в той или иной номинации, а имена победителей неизвестны никому кроме экспертов до самых последних мгновений. Это делает церемонию закрытия зрелищем не только ярким и музыкальным, но и чрезвычайно захватывающим.

«Зеркало сцены» организовано рязанским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, а также партнеров премии: ПАО Прио- Внешторгбанк, телеканала ТКР, компании «Ontelecom» и РИА «7 новостей». Билеты в кассе (тел. 45-54-26) и на сайте Рязанского театра кукол: http://rznpuppet.ru/афиша/