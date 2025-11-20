В деле о пропаже семьи Усольцевых появились новые подробности.

История пропажи семьи Усольцевых – предпринимателя Сергея, его супруги Ирины и пятилетней дочери Арины – остается одной из наиболее запутанных в истории Красноярского края. 28 сентября семья отправилась на прогулку в окрестностях горы Буратинка и исчезла без следа.​

Масштаб поисковой операции оказался беспрецедентным для региона: супругов с ребенком искали около 1,5 тысячи человек. Две недели активной фазы поисков с участием волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и специальной техники не принесли никаких результатов. Ни следов, ни вещей пропавших обнаружить не удалось…

Работа продолжается точечно

По заявкам полиции периодически возобновляются выезды профессиональных спасателей для обследования конкретных участков местности. Очередной рейд, начавшийся по запросу полиции в понедельник, завершился 19 ноября.​

Начиная с понедельника специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» обследовали несколько пещер и километры лесного и скального массива. В Следственном комитете ранее подчеркивали: возобновление поисков не связано с появлением новых, прорывных улик. Работы ведутся в рамках планомерного прочесывания территории.​

Главной задачей последних этапов стало обследование пещер в тайге, где семья могла укрыться или попасть в беду. Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», в операции приняли участие четыре спасателя, являющиеся опытными альпинистами.​

Они проверили пещеру, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин – глубокое природное образование, где по какой-то причине могла оказаться семья. Пещера глубиной 15 метров была осмотрена полностью, включая все ходы и три грота. Результат оказался отрицательным: никаких следов присутствия человека не обнаружили.​

Укрытие от холодов – но лишь на время

Спасатель и альпинист Денис Киселев считает версию об укрытии в пещере вполне логичной для людей, оказавшихся в тайге с наступлением холодов. Температура в пещерах может держаться около нуля градусов, что значительно лучше, чем снаружи в осенне-зимний период.​

Именно поэтому наши предки использовали их как защиту от ветра, осадков и морозов. С точки зрения того, что Усольцевы могли скрыться в одной из таких пещер, чтобы не замерзнуть, версия вполне вероятна, но лишь на короткое время. Киселев отметил: случайная находка подходящей пещеры была бы «очень счастливым случаем», целенаправленно же идти к такому объекту без подготовки семья вряд ли стала бы.​

Версия о том, что семья могла пострадать в одном из провалов или пещер, остается одной из приоритетных. Спасатели предупреждают о серьезных опасностях, которые таят такие объекты для неподготовленных людей.​

Опасность получить травму на природе всегда существует, а в пещере тем более: можно порезаться об острый край камня, подвернуть ногу, оступиться и удариться, поскольку там темно. Денис Киселев допустил, что в пещере мог получить серьезную травму кто-то один из членов семьи, но маловероятно, что пострадали все сразу.​

Фото: t.me/spasatel24

Корги Лада – помощник или проблема?

В СМИ активно обсуждают роль собаки Усольцевых, которая пропала вместе с семьей. Вельш-корги по кличке Лада, по мнению экспертов, могла как спасти, так и окончательно запутать хозяев.​

Кинолог Николай Козлов поясняет: обоняние собаки в 50 раз лучше человеческого, и в идеальном сценарии Лада могла бы вывести семью из леса, если бы была обучена ходить по следу. Сценарий мог пойти по трагическому пути из-за человеческой паники. Растерянные люди могли не понять, что собака напала на след, и начать отзывать её, заставляя идти в другую сторону.​

Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу: встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого – начинает отзывать животное, требует пойти туда, куда ему кажется верным. Испытывая стресс и инстинктивную тягу к исследованию, Лада могла убежать, если была неуправляема. Собака может вообще убежать от хозяина, потеряться, если она неуправляемая и непослушная, если человек не занимался с ней дрессировкой.​

Мужчина выжил в той же тайге 20 дней

История Усольцевых не первая в этой местности. За семь лет до их исчезновения, в 2018 году, в той же тайге на 20 дней пропал 66-летний Виктор Виноградов с бультерьером Тором. Мужчине повезло – он вышел к людям.​

Виноградов рассказал, что потерял ориентацию из-за резкой темноты. Без воды и еды он выживал, питаясь рябиной, орешками и смолой, строил шалаши и согревался у костров. Чтобы прокормить Тора, он ловил и жарил мышей. На 21-й день он услышал звук трактора и вышел к людям.​

Егерь Сергей Усик сообщил, что в тайге собака-компаньон, вроде корги или бультерьера, может стать обузой, а не помощником. Всё зависит от породы: если охотничья и желательно лайка, тогда она будет помощником и надежным другом, а остальные скорее обузой. Корги Усольцевых и бультерьер Виноградова подходят скорее только для прогулок в парке.

Счастливый исход истории Виноградова дает надежду, что семья Усольцевых тоже еще может быть живой.