Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

32-летняя москвичка Дарья Лучкина и её 10-летний сын пропали больше месяца назад. Родным она сказала, что едет на корпоратив, но вместо этого вылетела с ребёнком из Шереметьево в Стамбул. С тех пор от них не поступало ни одного сообщения. Семья обратилась за помощью в полицию, к волонтёрам и журналистам, но поиски пока безрезультатны.

Подготовка к «побегу»

Выяснилось, что поездка в Турцию не была внезапной. Дарья купила билеты ещё в середине сентября, задолго до отъезда. 17 октября она сообщила родным, что собирается на корпоратив, якобы со всеми коллегами и их детьми. После этого связь оборвалась. В её московской квартире остались детские вещи, телефон и планшет сына. По данным волонтёров, в стамбульском аэропорту женщину с ребёнком встретил неизвестный мужчина.

Дарья уже десять лет как разведена, отец общался с мальчиком нечасто. Знакомых или друзей в Турции женщина, по словам близких, не имела. Родители заметили, что в последнее время она стала замкнутой, почти не делилась новостями и часто пересматривала турецкие сериалы.

Родные говорят о потерянном времени

Тётя пропавшей, Ольга Логинова, рассказала, что о случившемся узнала от журналистов и была в шоке. Последний раз видела Дашу летом, тогда ничего подозрительного в её поведении не заметила.

«Все было как обычно, пили чай, разговаривали», — вспоминает женщина.

По словам Логиновой, родители Дарьи сразу обратились в полицию, но активные поиски начались лишь после вмешательства СМИ и волонтёров.

«Месяц просто потерян, а ведь речь идёт о ребёнке», — с тревогой отметила она.

Версия детектива: любовь маловероятна

Частный детектив Оганес Бабаджанян, анализирующий похожие дела, скептически оценил вероятность романтического сценария.

«То, что женщина уехала к возлюбленному, — одна вероятность из тысячи», — сказал он. По его словам, подобные истории часто связаны с мошенничеством и манипуляцией.

Бабаджанян не исключил, что ребёнок может использоваться как средство шантажа: «Женщину могли вынудить к определённым действиям угрозами по отношению к сыну. Таких схем тысяча».

Детектив отметил, что Стамбул мог быть не конечной точкой маршрута. «Турция могла стать транзитной страной. По билетам известно, что она туда прилетела, а вот вылетела ли дальше — вопрос», — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что на подобных этапах важно понять, покидала ли пропавшая страну въезда.

По его мнению, факт встречи в аэропорту указывает на то, что Дарья ехала к знакомому человеку — контакты были установлены заранее, какими бы ни были их намерения.

Семья продолжает поиски

Родные Дарьи Лучкиной просят всех, кто располагает информацией о её местонахождении и возможных спутниках, срочно связаться с правоохранительными органами или волонтёрскими организациями. Чем больше времени проходит, тем сложнее, признаются они, сохранить надежду, но прекращать поиски никто не собирается.