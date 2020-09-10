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Дмитрий Хубезов: Давайте доверим профессионалам и здравоохранение, и развитие Рязанской области

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13 сентября в России – Единый день голосования. Рязанцам предстоит выбрать депутатов областной Думы. 40 народных избранников решат, как будет развиваться область в 2020-2025 годах. О том, как должно государство заботиться о здоровье граждан, размышляет главный врач областной клинической больницы, известный хирург, профессор Дмитрий Хубезов.

Добрый день, дорогие земляки! Эти выборы – важное политическое событие, которое определит будущее Рязанской области на многие годы вперед. Какое именно будущее – решать будете вы.

Я – один из кандидатов, которых вы оцениваете. Наши инициативы, инициативы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», уже поддержали тысячи жителей со всего региона. Создание медицинского кластера, популяризация туризма, новые рабочие места, поддержка бизнеса, строительство и ремонт дорог, контроль за экологической обстановкой, поддержка семей с детьми, уменьшение платы за ЖКХ – это очень короткое перечисление того, что ждет область до 2025 года.

Расскажу о развитии медицины, то есть о будущей работе по национальному проекту «Здравоохранение». В нашей области на его основе разработано 7 региональных проектов. В их рамках мы продолжим бороться за снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни рязанцев, которая за последние 4 года выросла с 71,5 до 73,2 лет.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию главный лечебный корпус областного онкологического диспансера, на который будет потрачено 5 млрд 773,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 4 млрд 701,2 млн рублей.

Выполнение регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» позволит увеличить число граждан, прошедших профилактические осмотры с 480 тысяч человек в 2020 году до 760 тысяч человек к 2024 году. Врачи раньше заметят многие болезни – значит, будет успешнее лечение.

Особое внимание будем уделять детям. Планируется отремонтировать 17 детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, создать современную инфраструктуру медицинской помощи.

Больная точка рязанского здравоохранения – нехватка врачей и среднего медперсонала во многих лечебных учреждениях. Благодаря целевому набору, значительным льготам и «подъемным» в сельской местности, повышению зарплат мы планируем довести к 2024 году обеспечение врачами и средним медицинским персоналом в амбулаторном звене до 95%.

Более эффективной работе специалистов поможет цифровизация медицины. В программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть пункт о точках доступа в Интернет из любого поселения с численностью жителей от 100 человек. Там, где имеются проблемы со связью, к 2024 году планируется установить новые базовые станции. Высокоскоростной интернет появится на 923 социально значимых объектах, в том числе в фельдшерско-акушерских пунктах. Это означает, что данные исследований и анализов будут оперативно попадать в районные центры и Рязань, к лучшим врачам области. Это поможет развитию телемедицины, высококачественная врачебная помощь шагнет в сельские дома.

Повысить зарплаты врачей и медсестер станет возможным благодаря внедрению единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также увеличению доли оклада в зарплате как минимум до 70%.

Все, что я перечислил – это только малая часть нашей программы. Это только начало. У России огромные перспективы развития, и Рязанская область ничем не хуже прочих регионов.

А главное в том, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это сплоченная команда профессионалов, способная справиться даже с самой сложной задачей.

Я просто уверен, что наш народ, обладая мудростью, самодостаточностью и независимым мышлением, способен принять верное решение. Выбрать не бесконечные споры, не перестройки и переделы, а прогресс и развитие.

Приходите на выборы с 11 по 13 сентября. Не будьте равнодушными. Отдайте голос за уверенность в завтрашнем дне! За партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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