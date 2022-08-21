«А где праздник?»: туристов разочаровал День города в Ярославле

Туристы раскритиковали День города в Ярославле, несмотря на обширную программу праздника, пишет Про Город.

По их мнению, в этом году торжество было организовано «для галочки».

«Провели, лишь бы провести. Несколько лет назад были на «Пире на волге» – совершенно другой размах был. <…> Посмотришь по сторонам и невольно задашься вопросом: а где праздник то?», – пояснил Илья из Москвы.

Путешественник обратил внимание на проблемы с работой терминалов для оплаты, а также скудный выбор еды.

Также мужчина пожаловался на вонь от общественных туалетов на нижнем ярусе Стрелки.