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Общество

91393 рязанцв оформили больничные с начала года

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С начала 2025 года Отделение СФР по Рязанской области оплатило 91 393 жителям региона более 175 тысяч электронных листков нетрудоспособности на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Размер пособия также зависит от страхового стажа гражданина.

При стаже:

    больше 8 лет — 100% среднего заработка,

    от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка,

    меньше 5 лет — 60% среднего заработка.

Для получения пособия по временной нетрудоспособности от работника не требуется никаких действий. Отделение СФР по Рязанской области выплачивает пособие в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подтверждения работодателем данных для расчета и реквизитов для перечисления.

Если электронный больничный был оформлен во время ежегодного оплачиваемого отпуска, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по нему за все дни заболевания или травмы. Работодатель оплатит первые три дня больничного, все остальные дни — Отделение СФР по Рязанской области. Случаи ухода за больным членом семьи, в том числе и за болеющим ребенком, во время отпуска оплате не подлежат.

После закрытия электронного листка нетрудоспособности отпуск можно продлить на количество дней электронного больничного или перенести на другое время по согласованию с работодателем (в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса РФ).

Если остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам единого контакт–центра: 8–800–100–00–01 (звонок бесплатный, график работы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов).

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