7-летняя девочка погибла, катаясь на ледянке, в Иркутской области

Прокуратура Иркутского района начала проверку по факту гибели несовершеннолетней в результате дорожно-транспортного происшествия. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По предварительным данным, 29 декабря 2024 года, ближе к вечеру, 7-летняя девочка каталась на ледянке со стихийной горки на улице Пшеничной в селе Урик. Во время спуска она попала под колёса автомобиля «Тойота Спринтер», которым управлял 35-летний житель этого же села. Пострадавшую с множественными травмами доставили в детскую больницу Иркутска, 2 января 2025 года она скончалась.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), и проверит законность действий следователей и их принятых решений.