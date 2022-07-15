61-летняя женщина получила травмы в ДТП с «ГАЗелью» в Скопине

14 июля в Скопине столкнулись Volkswagen Passat и ГАЗ 2824 DJ, есть пострадавший. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось около 18.00 у дома №9 по улице Карла Маркса. 37-летний местный житель за рулём Volkswagen, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗелью», которая ехала в попутном направлении. За рулём иномарки находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка Volkswagen, она получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.