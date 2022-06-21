22 июня в Рязани отключат холодную воду на 7 улицах

Администрация Рязани сообщила адреса отключения холодной воды 22 июня.

Воду отключат из-за ремонтных работ сотрудников Водоканала.

С 10 до 17 часов в посёлке Шлаковый, в домах № 27/19, 29/20 на улице Разина, № 17 на Телевизионной, № 18 на Трудовой.

С 9 до 17 не будет холодной воды на улице 1-я Красная, дома с 1 по 23, 25 (институт МВД) — нечетная сторона, со 2 по 18Б, 18 (институт МВД), 18Г — четная сторона

На улице 2-я Красная отключат воду в домах с 1 по 13, на улице Гражданской — с 1 по 15 — нечетная сторона, со 2 по 14 — четная сторона. На улице Путевой в домах с 1 по 16А.