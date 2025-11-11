Рязанцы жалуются на отсутствие мобильного интернета. Вот, что ответили в Минцифры 

Жители Рязани массово жалуются в соцсетях на отсутствие в городе мобильного интернета. При этом люди обращают внимание на то, что в городе не объявлялась опасность атаки БПЛА.

Представители Минцифры Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова написали, что решение о блокировке принимается компетентными органами исходя из оперативной обстановки.

В этом случае рязанцам доступны сайты из так называемого «белого списка». Как временное решение чиновники предлагают использовать проводной интернет.

Ранее рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка».