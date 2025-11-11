Вторник, 11 ноября, 2025
5.4 C
Рязань
Общество

Рязанцы жалуются на отсутствие мобильного интернета. Вот, что ответили в Минцифры 

Алексей Самохин
Изображение от benzoix на Freepik

Жители Рязани массово жалуются в соцсетях на отсутствие в городе мобильного интернета. При этом люди обращают внимание на то, что в городе не объявлялась опасность атаки БПЛА. 

Представители Минцифры Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова написали, что решение о блокировке принимается компетентными органами исходя из оперативной обстановки. 

В этом случае рязанцам доступны сайты из так называемого «белого списка». Как временное решение чиновники предлагают использовать проводной интернет.
Ранее рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка».

Читайте также  Рязанская область участвует во Всероссийском фестивале русской кухни

Самые читаемые материалы

Общество

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Религия

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.
Интересное

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Последние новости

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 11 ноября и достигнет пика 12 ноября

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последний год, сильная магнитная буря накроет Землю.

Юные рязанские мастера получили награды фестиваля «Рукотворное Чудо»

В Рязанском городском Дворце детского творчества 10 ноября подвел итоги XVI открытый городской конкурс-фестиваль «Рукотворное Чудо».

В Рязани полицейский под видом работника задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

Мужчина скрылся от правосудия, и его объявили в федеральный розыск.

ХК «Рязань» подписал нападающего Морозова, проведшего 394 матча в КХЛ

ХК «Рязань-ВДВ» объявил о подписании контракта с нападающим Егором Морозовым.

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке

Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.

Телеведущий Михаил Шамотин умер в возрасте 45 лет после крупного ДТП

В Благовещенске после крупной аварии умер в возрасте 45...

Полицейский из Рязани задержал беглеца, притворившись рабочим на детской площадке

Молодого человека подозревали в участии в грабеже, по факту которого ранее возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ.

Скопин и Скопинский район объединят в один округ с 1 января 

На вчерашнем заседании районной Думы были приняты Устав округа и Положение о бюджетном процессе. 

Учёный из Рязани Пелагея Ананьева исследует безопасность лекарственных комбинаций

Её получают поддержку на федеральном уровне, но за строгими рамками науки скрывается человек, чья жизнь не умещается в лабораторные протоколы.

Волгоградку с тяжелым инсультом отказались эвакуировать санавиацией из Сочи

Получившую инсульт в одном из санаториев Сочи жительницу Урюпинска...

В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки

Прокуратура внесла представление мэрии Рязани из-за выбоин на дороге

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку после появления в СМИ сообщения о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги в микрорайоне Карцево.

Труп обнаружили на улице Островского в Рязани

Труп лежит около здания, рядом находится чёрный рюкзак. Судя по виду, это мужчина. 

Regnum: приехавшую из Латвии русскую девочку не взяли в школу в Москве

Русскоязычную девочку, приехавшую из Латвии, не приняли в школу...

Рязанцы завоевали медали чемпионатов мира по единоборствам

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале рассказал об успехах рязанских спортсменов. 