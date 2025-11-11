Учёный из Рязани Пелагея Ананьева исследует безопасность лекарственных комбинаций

Сетевое издание 7info продолжает реализовывать проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.
Пелагея Ананьева является младшим научным сотрудником лаборатории биоинженерии клеток Центральной научно-исследовательской лаборатории РязГМУ, а ещё работает преподавателем на кафедре фармакологии. Её исследования безопасности лекарственных комбинаций получают поддержку на федеральном уровне, но за строгими рамками науки скрывается человек, чья жизнь не умещается в лабораторные протоколы. Как видеоигры и сериалы помогают сохранять баланс в жизни, где результаты твоей работы меняют инструкции на лекарства? И почему в мире высоких технологий иногда важнее оставаться просто хорошим человеком, чем гениальным учёным?
— Что стало той самой искрой, которая пробудила в вас интерес к науке?
— Это всё было достаточно странно. Но знаете, сначала я решила пойти в фармакологию, а искрой стали пять двоек в ряд. Я отвратительно училась, мне было очень тяжело, и я помню, что в один прекрасный момент на меня преподаватель посмотрел так, будто он считает, что я самая глупая в группе. И я подумала: «Я тебе докажу, я не самая глупая!». Закончила с самым высоким баллом в группе. Это не значит, что я знала тогда фармакологию. Совершенно её не понимала. Просто всё зубрила, старалась насколько могла. Ну и да, как-то меня захватило, учитывая, что я много времени уделяла дисциплине.
Но начала, кстати, по науке я работать не с фармакологами. Решила на четвёртом курсе пойти к терапевтам. Год отработала с терапевтами, классная была работа. А в конце года один из научных руководителей спрашивает, у кого какие планы. И я тогда не смогла дать ответ. И вот вторая моя научная руководительница, я ей очень благодарна за это, Светлана Васильевна Фалетрова, которая тоже у нас в вузе работает, сказала: «А ты чего хочешь?» И я честно ей сказала: «Я хочу в фармацию». Она говорит: «Иди». То есть она меня отпустила из своей команды, хотя это было не в её интересах. Ей нужны были рабочие руки.
Так я начала работать со своим преподавателем, который вёл у меня фармакологию. Второй лучший момент, который со мной произошёл — я попала к другому научному руководителю, к Алексею Владимировичу Щуркину. Вот это ТОП-1, это лучшее, что со мной произошло, потому что лучше научного руководителя просто нельзя себе представить.
— А вот были моменты, когда вы хотели всё бросить, и что вас мотивировало продолжать?
— Честно, я прям вот всё бросить, наверное, никогда не хотела. Было просто очень тяжело. Были слёзы, были бессонные ночи. Мне снилось, как мне звонят и спрашивают: «Где твои пробы?» Я в ужасе, в холодном поту просыпалась. Такое повторялось много раз. Но рядом находились люди, которым тоже было тяжело. Наше сообщество молодых учёных очень крепкое. Это сплочённый коллектив. Мы всегда рядом, мы всегда друг у друга есть. И я могу просто прийти, «проораться» — они меня успокоят, по плечику погладят, и становится легче. Тут очень много люди решают, много семья решает.
Были времена, когда мне говорил мой научный руководитель, что ничего не получилось. И я в слёзы. Сейчас он говорит: «Ничего не получилось», а я говорю: «Не проблема, я переделаю». То есть неудача перестала быть каким-то ужасающим фактором.
— Расскажите о вашем рабочем дне. Насколько он загружен? Остаётся ли время на личную жизнь?
— Да, всё возможно. Честно говоря, чем тяжелее приходится в плане стоящих перед тобой задач, тем лучше управляешь временем. То есть тем лучше выкраиваешь его на действительно нужные и полезные вещи. Конечно, бывает, что где-то приходится что-то урезать. Не везде получается потратить столько времени, сколько хотелось бы.
Рабочий день у нас совершенно ненормированный. Это как раз тот случай, когда то густо, то пусто. Может быть неделя, когда ты просто проводишь пары и уходишь домой. А бывает, когда эксперименты проводим практически каждый день. И тогда ты не знаешь, во сколько уйдёшь. Мы же работаем с живыми организмами, с клетками. Вот, например, в субботу пришли с девчонками в лабораторию, а я говорю: «Девочки, эксперименты не делаем — они не выросли». Что-то им не понравилось.
Начинаешь эксперимент, а что угодно может пойти не так: не растворяется реактив, клетки плохо выросли. Планируешь потратить 2 часа, а тратишь 8. А бывает наоборот: планируешь 8, а справляешься за полчаса…
Вот, например, когда я писала диссертацию, с 8 до 15 у меня были занятия, потом успевала поесть, и с 16 до 22 делала эксперименты. И так практически каждый день. Неделю жила в таком ритме, и было тяжеловато.
Сейчас у меня есть ученики — мои девчонки-стажёры, которые очень помогают. Сейчас этот путь проходят они, как в своё время проходила я.
Самая загруженная часть дня — с 8 утра до 10 вечера (улыбается). Зато в ту же субботу можешь прийти и в удовольствие сделать всё не торопясь. Под аниме или любимую музыку.
Я никогда не считала, что могу придумать эксперимент. Но я знала, что сделаю его и сделаю хорошо. Очень радуюсь, когда клетки растут. И переживаю, когда не растут.
— А что вас интересует помимо фармакологии? Есть какие-то другие хобби или интересы?
— Да, есть. Например, достаточно долго увлекалась сыроварением. Это не просто из серии «в творог добавить кислоту». Нет, я прям заказывала себе бактерии, у меня были ферменты, я определяла точки флокуляции. Это было серьёзном уровне.
Ещё я играю в компьютерные игры. Вот внезапно, в 30 лет, точнее мне 29, начала играть в Genshin Impact. Ещё редактирую корейские и китайские новеллы. Ребята переводят или я иногда сама перевожу через переводчик, и мы размещаем наши любительские переводы на всякихе платформах.
— Это очень необычно и здорово! Сталкивались ли вы с профессиональной деформацией? Есть забавные моменты связанные с этим?
— Я думаю, это есть у всех медиков. Абсолютно у всех. Иногда ты совершенно не чувствуешь границы. За дружеским обедом вдруг погружаешься в рассказы, например, о заплёванных кровью палатах. И вдруг смотришь, как у людей от этих рассказов ложки застыли у рта. Им жутко, непривычно, а для тебя это норма жизни. То самое знаменитое врачебное «поесть в любых условиях». Ведь иногда в ассистентской за обедом мы можем обсуждать и не такое!
В плане преподавания, наверное, такое не замечала. Это вряд ли как-то моей обыденной жизни коснулось. Но вот медицина, именно врачевание, и особенно то, что я работаю в таком сложном отделении, где много всего можно посмотреть, — это да, отложило определённый отпечаток.
— Что ж, вот если попросить вас просто и без всяких терминов объяснить, чем вы сейчас занимаетесь, то как бы вы это описали?
— Мы изучаем безопасность комбинирования препаратов. Очень часто бывает так, что два препарата по отдельности эффективны и безопасны. То есть препарат А — прекрасен, препарат Б — тоже прекрасен, но склеиваешь вместе — получается смерть. Такое реально было. Смерть, конечно, крайняя степень, но бывают и другие серьёзные побочные эффекты. Протестировать все возможные комбинации препаратов невозможно. На это ушли бы десятки лет, плюс постоянно появляются новые лекарства. Поэтому мы занимаемся оценкой комбинаций уже существующих препаратов, а также разрабатываем новые тест-системы для таких исследований.
— Какого на данный момент самого большого результата вам удалось достичь?
— Мы создали первую в России геноинженерную клеточную линию, генномодифицированную, на которой можно изучать как раз безопасность комбинаций.
Мы протестировали один российский препарат, получили интересный результат, и производители сказали, что внесут эти данные в инструкцию. Как итог — благодаря нашим исследованиям инструкция будет более точная и более безопасная.
— Как ваши исследования как раз помогают региону? Выигрывали ли вы гранты на уровне страны?
— Выигрывали. Более того, мы получили поддержку Агентства стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации. То, что мы занимаемся изучением безопасности комбинаций, очень важно, потому что препараты принимают практически все пациенты, и очень многие принимают несколько препаратов одновременно. И вот, как я уже говорила, один препарат может быть эффективен и безопасен. А когда их много, то никто не знает, как они друг на друга повлияют.
Когда я была студенткой, получила грант «Умник» от Фонда содействия инновациям на региональном уровне. Мы выиграли грант РНФ (Российского научного фонда), получили поддержку Агентства стратегических инициатив.
— Вам больше нравится работать в команде? Или всё-таки вы одиночный игрок?
— Иногда, когда всё идёт хорошо, я думаю: «Как хорошо, что у тебя есть ребята, которые тебя подменят». Но если стажёр накосячит, думаю: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам».
Я могу сказать, что и так, и так хорошо. Совсем не против сама сделать эксперимент. При этом точно знаю: если девчонки-стажёры помогут, я скажу «спасибо». Если они скажут, что сегодня не могут, то я с удовольствием пойду и сделаю сама.
Вот я уже говорила: когда было тяжело, спасали только люди. Поэтому команда однозначно нужна. Но это не значит, что я перестала любить работать в одиночку. Не перестала. В этом тоже есть своя прелесть.
— Представьте, что вы достигли всех ваших научных целей, которые вы поставили, как вы видите себя через 10−15 лет, чем вы будете заниматься?
— Да 100% наукой буду заниматься! Мне если бы, конечно, сказали на четвёртом курсе, что я стану учёным, я бы посмеялась. Не планирую уходить из команды Алексея Владимировича. Я знаю, что у него идеи есть каждый день. Он просто генерирует их с сумасшедшей скоростью.
— О чём вы мечтаете больше всего? Это может быть не связано с наукой или же связано… Какая ваша личная мечта?
— Прожить жизнь хорошего человека. Оставаться хорошим человеком настолько, насколько это возможно. Всё.
Мне никогда не было свойственно ставить глобальные цели. Спасти человечество от рака или придумать новый препарат. Нет. Просто быть хорошим и надёжным винтиком, делать свою работу на сто процентов.
Вот внезапное включение, но мне очень отзывается в этом плане… Не знаю, может быть, вы слышали про такой сериал «Любовь, смерть и роботы» (18+). Там есть чудесная серия, моя самая любимая. Называется «Зима Блю». И я себя чувствую как вот тот робот-мойщик, который чистил бассейн. Нет ничего прекраснее, чем это чувство хорошо выполненной работы. Хорошо делать свою работу, хорошо прожить жизнь. Вот об этом я мечтаю.
Олеся Чугунова
ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КВН» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА ПЛАТФОРМЕ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 7INFO.
ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА — РГУ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА И СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.