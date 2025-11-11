Полицейский из Рязани задержал беглеца, притворившись рабочим на детской площадке

В отдел МВД России по Московскому району Рязани поступила ориентировка на розыск 22-летнего местного жителя. Молодого человека подозревали в участии в грабеже, по факту которого ранее возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ. После предъявления обвинения мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска выяснили предполагаемое место, где беглец мог появиться, и устроили скрытое наблюдение. Чтобы не вызвать подозрений у местных жителей и не спугнуть подозреваемого, один из оперативников днем изображал рабочего, занимавшегося ремонтом оборудования на детской площадке рядом с домом.

Во время наблюдения полицейский заметил мужчину, внешне схожего с тем, кто был указан в ориентировке. Проверка подтвердила личность подозреваемого — это действительно оказался разыскиваемый 22-летний рязанец. Его задержали на месте.

По ходатайству следователя суда, мужчине избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.