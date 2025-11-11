Волгоградку с тяжелым инсультом отказались эвакуировать санавиацией из Сочи

Получившую инсульт в одном из санаториев Сочи жительницу Урюпинска отказались транспортировать санитарной авиацией, заявила V1.RU ее дочь Наталия Зубова.

Собеседница издания уточнила, что ее мать госпитализировали в городскую больницу курортного города в середине октября. Сначала женщину перевели в отделение урологии с подозрением на камень, хотя дочь сразу подозревала инсульт.

«После этого пришли медики, проверили и подтвердили: у мамы был обширный инсульт с поражением мозга. Ее парализовало всю. Она уже не может есть, у нее рефлекс глотания не срабатывает», — заявила дочь пациентки.

По ее словам, на прошлой неделе женщину обещали перевезти в Волгоград вертолетом санавиации, но этого не произошло. В день отправления за ней приехала бригада скорой.

«Везти ее в таком состоянии в Урюпинскую ЦРБ все равно что на кладбище сразу», — сказала Зубова.

При этом дорога составила около тысячи километров. Дочь добавила, что ее матери было тяжело в пути.

В Комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что доставку пациентов вертолетами осуществляют исключительно на территории региона, а необходимость использования санавиации при этом оценивают в зависимости от случая.