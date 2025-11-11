Вторник, 11 ноября, 2025
5.4 C
Рязань
Происшествия

В Рязани полицейский под видом работника задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани задержан злоумышленник, объявленный в федеральный розыск по обвинению в грабеже. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В полицию Московского района Рязани поступила информация о розыске 22-летнего местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» (161 УК РФ). Мужчина скрылся от правосудия, и его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и установили адрес, где мог находиться подозреваемый. Полицейские организовали скрытое наблюдение. Днем один из оперативников, чтобы не привлекать внимания местных жителей и не спугнуть преступника, притворился работником и занимался ремонтом оборудования детской площадки.

Вскоре полицейский заметил у входа в дом мужчину, который соответствовал описанию подозреваемого. Злоумышленник был задержан.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого.

