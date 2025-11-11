Вторник, 11 ноября, 2025
5.4 C
Рязань
Общество

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqwQrDBE
Алексей Самохин

Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.

Спортивно-музыкальное путешествие объединило более 250 любителей активного отдыха из разных стран мира. Они посетили 6 самых красивых турецких бухт, каждое утро участвовали гонках на яхтах, а каждый вечер наслаждались живыми музыкальными концертами.

Сотрудники  ГК «Зелёный сад — наш дом» получили два кубка соревнований, заняв 2 и 3 место в соответствующих дивизионах. А ёще выиграли негласное соревнование на самую патриотичную лодку, разместив на борту не только флаг компании, но и флаг России, флаг Рязанской области, а также знамя Победы.

Оказаться в числе счастливчиков, которые отправятся в путешествие по Средиземному морю в следующем году, может каждый сотрудник «Зелёного сада». 

Узнайте, какие вакансии есть в компании, на сайте https://www.green-garden.ru/about/vacancies/ и по телефонам: +7 (4912) 777-708, +7 963 971-71-35.

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.
Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.
Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.
Читайте также  Дмитрий Боков рассказал о возвращении уволенных сотрудников и 110-летии РГУ

Самые читаемые материалы

Общество

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Религия

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.
Интересное

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Последние новости

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 11 ноября и достигнет пика 12 ноября

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последний год, сильная магнитная буря накроет Землю.

Юные рязанские мастера получили награды фестиваля «Рукотворное Чудо»

В Рязанском городском Дворце детского творчества 10 ноября подвел итоги XVI открытый городской конкурс-фестиваль «Рукотворное Чудо».

В Рязани полицейский под видом работника задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

Мужчина скрылся от правосудия, и его объявили в федеральный розыск.

ХК «Рязань» подписал нападающего Морозова, проведшего 394 матча в КХЛ

ХК «Рязань-ВДВ» объявил о подписании контракта с нападающим Егором Морозовым.

Телеведущий Михаил Шамотин умер в возрасте 45 лет после крупного ДТП

В Благовещенске после крупной аварии умер в возрасте 45...

Рязанцы жалуются на отсутствие мобильного интернета. Вот, что ответили в Минцифры 

Жители Рязани массово жалуются в соцсетях на отсутствие в городе мобильного интернета. При этом люди обращают внимание на то, что в городе не объявлялась опасность атаки БПЛА. 

Полицейский из Рязани задержал беглеца, притворившись рабочим на детской площадке

Молодого человека подозревали в участии в грабеже, по факту которого ранее возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ.

Скопин и Скопинский район объединят в один округ с 1 января 

На вчерашнем заседании районной Думы были приняты Устав округа и Положение о бюджетном процессе. 

Учёный из Рязани Пелагея Ананьева исследует безопасность лекарственных комбинаций

Её получают поддержку на федеральном уровне, но за строгими рамками науки скрывается человек, чья жизнь не умещается в лабораторные протоколы.

Волгоградку с тяжелым инсультом отказались эвакуировать санавиацией из Сочи

Получившую инсульт в одном из санаториев Сочи жительницу Урюпинска...

В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки

Прокуратура внесла представление мэрии Рязани из-за выбоин на дороге

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку после появления в СМИ сообщения о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги в микрорайоне Карцево.

Труп обнаружили на улице Островского в Рязани

Труп лежит около здания, рядом находится чёрный рюкзак. Судя по виду, это мужчина. 

Regnum: приехавшую из Латвии русскую девочку не взяли в школу в Москве

Русскоязычную девочку, приехавшую из Латвии, не приняли в школу...

Рязанцы завоевали медали чемпионатов мира по единоборствам

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале рассказал об успехах рязанских спортсменов. 