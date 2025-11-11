Телеведущий Михаил Шамотин умер в возрасте 45 лет после крупного ДТП

В Благовещенске после крупной аварии умер в возрасте 45 лет телеведущий, диджей и звукорежиссер Михаил Шамотин, сообщил VOICE.

ДТП произошло 30 октября во время сильного снегопада на 81-м километре трассы Благовещенск — Гомелевка в Октябрьском районе Приамурья. Шамотин управлял Toyota Lite Ace и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Медики боролись за жизнь телеведущего, однако сегодня его сердце остановилось», — говорится в публикации.

Шамотин был известным журналистом в Благовещенске, известен как ведущий программы «Сканер» на «Альфа-канале».

Во время пандемии коронавируса он организовал первый в России виртуальный ночной клуб «Дистанция».

В последнее время Шамотин продвигал в школах и детсадах проект «Лечу над Миром», проводя уроки с помощью шлемов виртуальной реальности.