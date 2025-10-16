Захаровского бойца СВО посмертно наградили орденом Мужества

Семье младшего сержанта Геворга Кизиряна из Захаровского района передали орден Мужества. Бойца представили к награде посмертно, сообщает ИД «Пресса», ссылаясь на близкого друга семьи.

Геворг отправился в зону проведения СВО в сентябре 2024 года, он заключил контракт с Минобороны РФ. Служил командиром и оператором-наводчиком экипажа танка Т-72. Выводя своих товарищей из-под огня, военнослужащий попал под миномётный обстрел. От полученных ранений скончался в больнице.

Церемония прощания с Геворгом Кизиряном состоялась 20 ноября 2024 года. Его похоронили в селе Осово.