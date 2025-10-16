В Шилове на берегу Оки высадили Аллею Славы

В четверг, 16 октября, в Шилове на набережной Оки была создана Аллея Славы. В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Аркадий Фомин, депутат областной Думы Сергей Орлов, слушатели программы «ГЕРОИ62» Константин Панов и Роман Денисов, представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций, военнослужащие, волонтеры, юнармейцы. В честь героев-шиловцев – участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции – были высажены восемьдесят сосен.

– Год 80-летия Великой Победы объявлен Президентом РФ Годом Защитника Отечества. И эта Аллея Славы посвящена нашим землякам, которые в разное время вставали на защиту Отечества. Убежден, что проект будет способствовать сохранению исторической памяти и передачи ее молодым поколениям, – подчеркнул Аркадий Фомин, обращаясь к собравшимся.

Участник первого потока программы «ГЕРОИ62» Константин Панов выразил уверенность в том, что Россия справится с любыми вызовами: