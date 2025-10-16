Рязанца ударили ножом в грудь в подъезде

В Рязани следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 48-летнего местного жителя. Подробности произошедшего обнародовало следственное управление СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, днём 14 октября между двумя соседями, проживающими в одном из многоквартирных домов города, произошёл конфликт. В результате обвиняемый на почве личной неприязни нанёс 39-летнему мужчине удар ножом в грудь. Всё произошло на лестничной площадке.

Несмотря на тяжелое ранение, пострадавшему удалось добежать до своей квартиры и запереть дверь. Это остановило злоумышленника. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, он остался жив.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.