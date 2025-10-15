В ходе спора из-за творчества Есенина муж угрожал жене ножом

В городе Рыбное сотрудники полиции предотвратили семейный конфликт, разгоревшийся из-за творчества Есенина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

41-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что её пьяный муж угрожает ей ножом. На место происшествия сразу же выехали правоохранители. Они выяснили, что угроза исходит от 46-летнего супруга заявительницы. Полицейские успокоили мужчину, изъяли нож и доставили его в отделение.

Предварительно установлено, что вечером супруги употребляли спиртные напитки. В ходе застолья они обсуждали различные темы, в том числе творчество поэта Сергея Есенина. Причина ссоры осталась неясной, но обстановка в доме резко накалилась. В разгар конфликта пьяный мужчина достал нож и направил его на жену. Испугавшись за свою жизнь, женщина укрылась и вызвала полицию.

Дознаватель отдела МВД России по Рыбновскому району возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.