Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 3 годам тюрьмы

Шацкий районный суд, с участием государственного обвинителя, рассмотрел уголовное дело против жителя Саратовской области, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2025 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota на трассе М-5, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми машинами, двигавшимися навстречу. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-217230 скончались на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.