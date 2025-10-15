С начала 2025 года в Рязани родилось 19 пар «королевской» двойни

За девять месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родились 55 пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе медцентра.

Максимальное количество многоплодных родов за месяц составило девять случаев. Из всех родившихся малышей 22 пары смогли достичь срока доношенной беременности, в то время как 33 пары появились на свет раньше времени.

Особой популярностью пользовалась «королевская» двойня: мальчик и девочка родились у 19 матерей. Остальные 36 пар состояли из однополых детей: 12 из них были девочками, а 24 — мальчиками.

Среди 110 детей, родившихся в этот период, самой маленькой оказалась девочка весом 930 граммов, а самым крупным — мальчик весом 3530 граммов.

Интересно, что лишь у 7 матерей многоплодная беременность стала результатом ЭКО, тогда как остальные 48 стали мамами близнецов благодаря природным факторам, воле случая и генетическим особенностям.