Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Власть и политика

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы

Анастасия Мериакри

В среду, 15 октября, губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков встретился с членами фракции «Единой России» в областной Думе. Основной темой стало обсуждение ключевых направлений совместной работы.

Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии. В региональном парламенте 37 из 40 мандатов получили депутаты «Единой России», в муниципалитетах – 230 из 250-ти.

– Работаем на развитие и реальные результаты. Мы обязаны обеспечить последующую динамику. Важно сохранить и тот же уровень взаимодействия с жителями области. Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми, – подчеркнул губернатор.

Павел Малков обратил внимание на важность депутатского контроля, отметив необходимость долгосрочного планирования этой работы и вовлечения в нее первичного звена партии и граждан. Глава региона заявил, что под постоянным контролем должны быть все социальные стройки и предложил ввести практику повторных визитов на объекты для проверки устранения выявленных недочетов. По такому принципу работает «Народный контроль», ориентированный на уже действующие учреждения. Губернатор также напомнил, что больше года в Рязанской области используется система оценки эффективности местных отделений. Теперь она будет распространена на весь депутатский корпус. Основным критерием станет работа с жителями и результативность выполнения их наказов.

В числе вопросов ближайшей законодательной повестки Павел Малков выделил принятие главного финансового документа области. Губернатор рассказал, что бюджет региона на предстоящий трехлетний период будет непростым, но приоритеты при этом должны быть сохранены, а все социальные обязательства выполнены. Одной из первоочередных задач Павел Малков назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей.

В ходе встречи депутаты подняли тему привлечения коммерческих кредитов муниципальными образованиями. Губернатор сообщил, что считает это допустимым лишь в экстренных случаях, и привел пример Рязани, которая, несмотря на рост доходов, взяла кредиты на общую сумму более миллиарда рублей под 26% годовых. Павел Малков уточнил, что поручил контрольному управлению разобраться, насколько эти решения были обоснованы.

Представители фракции «Единой России» также интересовались перспективой программы поддержки местных инициатив. Парламентарии напомнили что, она очень востребована у жителей, и обратились к главе региона с просьбой не допустить сокращения финансирования проекта. По словам Павла Малкова, в 2026 году на программу планируется направить 477 млн рублей, что соответствует уровню текущего года. По мере исполнения бюджета будут рассматриваться возможности выделения дополнительных средств.

Отдельно участники встречи остановились на проблеме кадровой обеспеченности медицинских и образовательных учреждений. Глава региона проинформировал депутатов о том, что благодаря комплексному подходу удалось переломить негативную тенденцию. Действенными инструментами Павел Малков назвал программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», принимаемые меры поддержки врачей и педагогов, выстроенное взаимодействие с вузами и сузами, использование механизмов целевого обучения, профильные классы в школах.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил губернатора за конструктивный диалог:

– Новый созыв парламента приступил к активной работе. Для депутатов фракции «Единой России» важно было в начале сессии услышать позицию секретаря регионального отделения партии, обсудить планы, которые предстоит реализовывать вместе. Обращаясь к коллегам-депутатам, еще раз подчеркну, мы должны обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля. Прошедшие выборы показали высокий уровень доверия жителей к партии «Единая Россия». Нам необходимо это доверие оправдать.

