Перерасчёт за отопление рязанцам произведут автоматически

Подготовка к отопительному сезону в Рязани прошла на высоком уровне и была завершена в полном объеме. Отопление было запущено 29 сентября. Отмечается, что количество аварий на тепловых сетях сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Однако у горожан возникают вопросы по поводу начисления платы за отопление. Собственникам и арендаторам помещений в домах, не оборудованных общедомовыми счетчиками тепловой энергии, начисления произведены по установленным нормативам за 29 и 30 сентября.

Кроме того, 1 октября была произведена плата за октябрьское отопление. После завершения пусковых работ будет определена дата начала отопительного сезона по каждому дому. Дата подачи тепла фиксируется в двустороннем акте с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС выполнит перерасчет начислений на фактическую дату начала отопления. Заявления от граждан не требуются, перерасчеты будут произведены автоматически.

В случае вопросов, связанных с отопительным сезоном, жители могут обратиться в свои управляющие компании или управление энергетики и ЖКХ по телефону: 27-47-12. Также можно связаться с Центральной диспетчерской службой РМПТС по телефону: 55-05-86.