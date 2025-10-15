Павел Малков: Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал об этом на заседании фракции «Единой России» областной Думы VIII созыва. Речь шла об основных задачах и направлениях предстоящей работы в законодательном собрании. Кроме того, глава региона ответил на вопросы депутатов.

В заседании приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа госвласти Рязанской области Игорь Мурог, члены фракции.

Губернатор отметил, что для «Единой России» выборы в регионе прошли очень успешно с беспрецедентной явкой и поддержкой партии. В областной Думе 37 из 40 мандатов – у «Единой России», в муниципалитетах – 230 из 250-ти. Павел Малков подчеркнул, что депутатам нужно оправдать доверие избирателей.

«Работаем на развитие и реальные результаты. Мы обязаны обеспечить последующую динамику. Все приоритеты, которые обозначали, сохраним, – сказал Павел Малков. – Важно сохранить и тот же уровень взаимодействия с жителями области. Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми».

В числе приоритетных задач глава региона назвал также постоянное взаимодействие с первичными отделениями партии и отметил, что на их проблемы или просьбы о поддержке необходимо реагировать и находить решение.

Павел Малков обратил внимание на дальнейшее развитие депутатского контроля и подчеркнул, что нужно выстроить долгосрочное планирование этой работы и вовлекать в нее первичное звено партии и самих жителей. Под постоянным контролем должны быть все социальные стройки в регионе – это направление нужно усиливать. Также Губернатор предложил ввести практику повторного контроля и визитов на объекты для проверки качества устранения выявленных недоработок. Он отметил, что по такому принципу в области работает «Народный контроль», ориентированный на уже действующие учреждения. Глава региона сообщил о том, что в ближайшее время проект расширится, команда партии будет посещать объекты не только в Рязани, а во всех муниципалитетах области.

Губернатор подчеркнул, что бюджет региона будет непростым, но приоритеты развития должны быть сохранены и выполнены все социальные обязательства. Первоочередная задача – поддержка бойцов СВО и членов их семей. Глава региона отметил необходимость рационального расходования бюджетных средств и призвал депутатов фракции уделить особое внимание контролю в этой сфере. Павел Малков подчеркнул, что вся партийная структура должна работать в регионе качественно. Уже больше года действует система оценки эффективности местных отделений, она будет распространена для всего депутатского корпуса. Основным критерием станет работа с жителями и результаты выполнения их наказов.