Новый жилой квартал со школой и детсадами появится в Рязани

В Рязани планируют возвести новый жилой квартал с 23-этажными зданиями, школой и детскими садами. Решение комиссии по землепользованию и застройке опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно проекту, на 14 участках в районе Лесок и на улице Зубковой появятся жилые дома высотой до 23 этажей, а также образовательные учреждения. Общая площадь квартала составит 235 409 квадратных метров.

Комиссия признала целесообразным строительство жилья и объектов дошкольного, начального и среднего образования на указанных участках.