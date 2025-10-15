Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Религия

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская епархия

До 16 октября включительно в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тырново Пронского района будет находиться ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыня, принесённая в сельскую церковь в преддверии престольного праздника, вызвала большой интерес у верующих, включая местных жителей и паломников из других районов Рязанской области.

Особенно много людей пришло в сам день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как рассказал настоятель храма священник Владимир Овсянников, более 100 человек причастились и приложились к мощам святой Матроны. В этот день храм был переполнен верующими.

16 октября доступ к мощам будет открыт с 9:00, в 10:00 состоится молебен. В 14:00 пройдут проводы святыни.

Блаженная Матрона — одна из наиболее почитаемых святых XX века. Её жизнь стала примером великого духовного подвига, включающего любовь, терпение, самоотречение и сострадание. Несмотря на то что она была слепой от рождения и всю жизнь страдала от лишений, не имея собственного жилья, её вера и упование на Бога были настолько сильны, что люди находили в ней опору и поддержку. Многие приезжали к ней за помощью за десятки километров, чтобы получить помощь в болезнях, тревогах и скорбях. Блаженная Матрона скончалась в 1952 году, а в 2004 году была канонизирована для общецерковного почитания. С тех пор прошло менее века, но мало кто не слышал о ней и не обращался к ней в молитвах.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его.

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России

В Рязани выявили несуществующее предприятие, выпускавшее дезинфицирующие средства

Рязани обнаружено «предприятие-призрак», занимавшееся оборотом дезинфицирующего средства.