Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

До 16 октября включительно в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тырново Пронского района будет находиться ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыня, принесённая в сельскую церковь в преддверии престольного праздника, вызвала большой интерес у верующих, включая местных жителей и паломников из других районов Рязанской области.

Особенно много людей пришло в сам день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как рассказал настоятель храма священник Владимир Овсянников, более 100 человек причастились и приложились к мощам святой Матроны. В этот день храм был переполнен верующими.

16 октября доступ к мощам будет открыт с 9:00, в 10:00 состоится молебен. В 14:00 пройдут проводы святыни.

Блаженная Матрона — одна из наиболее почитаемых святых XX века. Её жизнь стала примером великого духовного подвига, включающего любовь, терпение, самоотречение и сострадание. Несмотря на то что она была слепой от рождения и всю жизнь страдала от лишений, не имея собственного жилья, её вера и упование на Бога были настолько сильны, что люди находили в ней опору и поддержку. Многие приезжали к ней за помощью за десятки километров, чтобы получить помощь в болезнях, тревогах и скорбях. Блаженная Матрона скончалась в 1952 году, а в 2004 году была канонизирована для общецерковного почитания. С тех пор прошло менее века, но мало кто не слышал о ней и не обращался к ней в молитвах.