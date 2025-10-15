Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области

В Рязанской области стартовала ежегодная программа обучения для инвеступолномоченных. Уже третий год образовательный цикл организует Корпорация развития региона. Работа проводится в очном и заочном форматах. Очный этап уже состоялся: инвеступолномоченные из 22-х муниципальных образований области обучались под руководством ведущих специалистов по привлечению инвестиций. Ещё два дня марафона пройдут в заочном формате, и участники будут самостоятельно составлять инвестиционные паспорта районов.

Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года. После прохождения обучения инвеступолномоченные получают свидетельство государственного образца о повышении квалификации в сфере работы по улучшению инвестиционной привлекательности территорий свидетельство государственного образца о повышении квалификации в сфере работы по улучшению инвестиционной привлекательности территорий. Кроме официальных документов, участники обретают новые компетенции и знания, отмечает заместитель гендиректора Корпорации развития Дарья Соснова.

–У вас наверняка появятся и свежие идеи, и видение, и то, как их претворить в жизнь, и где использовать новые навыки и компетенции, – обратилась с напутствием к участникам марафона Дарья Соснова.

В качестве приглашённых спикеров на марафоне выступил гендиректор Агентства инвестиционного развития Тюменской области Николай Пуртов. С участниками марафона он поделился эффективным опытом инвестполитики своего региона и рассказал об актуальных трендах:

–Тюмень занимает высокие места в рейтинге инвестиционного климата. Мы привлекаем не только внешние ресурсы – зарубежные и федеральные, но и внутренние. Инвеступолномоченным необходимо выявлять инвестпотенциал действующих и будущих предпринимателей и создавать для них возможности, предоставлять ресурсы, формировать инвестиционные кейсы, – отметил он.

В рамках обучения слушатели курса узнали, как создавать эффективные условия для ведения бизнеса, привлекать кадры в инвесткомпании. Помимо традиционных лекций и презентаций в насыщенную программу вошла уникальная бизнес-игра «Один за всех, и все за инвестора», посвящённая командообразованию в инвестиционной сфере. Спикерами марафона выступили представители Корпорации развития региона, Комитета инвестиций и туризма, руководители регионального минэкономразвития, городской администрации. Инвеступолномоченные отмечают, что обучение в таком формате помогает выстроить осознанную и результативную работу с инвесторами.