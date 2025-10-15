Бывшего рязанского губернатора Любимова оставили под стражей

Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова оставили под стражей. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Ранее бывший чиновник подал апелляцию и обжаловал свой арест, решение о котором вынес Басманный райсуд Москвы. Однако решение суда было оставлено без изменений, Любимов продолжит содержаться в СИЗО.

Напомним, бывшему главе региона предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.