20 троллейбусов из Санкт-Петербурга прибудут в Рязань до конца октября

До конца октября в Рязань поступят 20 троллейбусов с пробегом из Санкт-Петербурга. Соответствующие договорённости с губернатором Северной столицы Александром Бегловым закреплены документально.

Вице-губернатор Артём Бранов на заседании правительства Рязанской области пояснил, что троллейбусы прошли капитальный ремонт, будут передаваться в регион партиями. В ближайшее время прибудут 5 машин, остальные привезут до конца октября.

По словам губернатора Павла Малкова, до конца года для Рязани планируют закупить партию новых автобусов. Есть планы приобретения новых троллейбусов, они потребуют изменить региональный бюджет.