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Понедельник, 2 мая, 2022

2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка

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2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка

7info
Изображение Paolinio с сайта Pixabay

2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка, сообщила пресс-служба мэрии.

— 2 мая рязанцев приглашают на универсальную ярмарку, — пишет сайт городской администрации.

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Торговая площадка расположится в Московском районе города у дома № 17 по улице Крупской. Приобрести товары можно со 2 по 6 число.

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