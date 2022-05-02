2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка, сообщила пресс-служба мэрии.

— 2 мая рязанцев приглашают на универсальную ярмарку, — пишет сайт городской администрации.

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Торговая площадка расположится в Московском районе города у дома № 17 по улице Крупской. Приобрести товары можно со 2 по 6 число.