2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка, сообщила пресс-служба мэрии.
- Реклама -
Торговая площадка расположится в Московском районе города у дома № 17 по улице Крупской. Приобрести товары можно со 2 по 6 число.
2 мая в Рязани пройдёт универсальная ярмарка, сообщила пресс-служба мэрии.
Торговая площадка расположится в Московском районе города у дома № 17 по улице Крупской. Приобрести товары можно со 2 по 6 число.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru