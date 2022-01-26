В Новгородской области выясняются обстоятельства бесследного исчезновения полуторагодовалой девочки. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным телеграм-канала Shot, ЧП случилось ночью 25 января в городе Холм. Ангелина пропала из частного дома на улице Урицкого. Мать девочки утверждает, что оставила её одну, а сама ушла стирать бельё в баню.

Дверь в дом женщина не закрыла, девочка оставалась в кровати. Следов чьего-либо присутствия в помещении нет, соседи ничего не видели.

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Семья неблагополучная. У 34-летней женщины Ангелина восьмой ребёнок, семерых ранее забрали органы опеки. Девочку забирать не стали из-за возраста.

Известно, что мать спиртным не злоупотребляет, в насилии над детьми замечена не была. 44-летний отец с ними не живёт уже несколько лет. В доме периодически появляется сожитель женщины.